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В Санкт-Петербурге из окна выбросили живую змею
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В Санкт-Петербурге из окна выбросили живую змею 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Рептилия чуть не свалилась на голову женщине с ребенком.
Когда петербурженка вместе с маленькой дочкой выходила из здания медицинской лаборатории на улице Коллонтай, 6, она не ожидала, что путь ей преградит настоящая змея. Об этом сообщает «Пятый канал». Ярко-красную рептилию сбросили откуда-то сверху.
— Администратор лаборатории позвонила по телефону 112, но там ей сказали: «А чего вы нам звоните…», — рассказал в соцсетях муж женщины. — А дальше началась бесконечная череда отфутболиваний по разным инстанциям.
Когда на место приехали сотрудники МЧС, за несколько минут они расчистили путь из лаборатории. Змею отвезли в центр реабилитации животных «Сирин».
— Как только заявка поступила к нам, спасатели прибыли к месту вызова в течение пяти минут, — заявили Metro в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. — Отдельных специалистов, специализирующихся на животных, у нас, конечно же, нет. Но все сотрудники имеют защитную форму и могут оказать помощь в случае такого ЧП.
Змея оказалась неядовитой — это молочный полоз. И он сильно пострадал при падении.
— У змеи контузия внутренних органов и множественные ушибы, — сообщили в «Сирине».
По материалам: ptzgovorit.ru
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