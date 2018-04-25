В Санкт-Петербурге из окна выбросили живую змею

Рептилия чуть не свалилась на голову женщине с ребенком.

Когда петербурженка вместе с маленькой дочкой выходила из здания медицинской лаборатории на улице Коллонтай, 6, она не ожидала, что путь ей преградит настоящая змея. Об этом сообщает «Пятый канал». Ярко-красную рептилию сбросили откуда-то сверху.

— Администратор лаборатории позвонила по телефону 112, но там ей сказали: «А чего вы нам звоните…», — рассказал в соцсетях муж женщины. — А дальше началась бесконечная череда отфутболиваний по разным инстанциям.

Когда на место приехали сотрудники МЧС , за несколько минут они расчистили путь из лаборатории. Змею отвезли в центр реабилитации животных «Сирин».

— Как только заявка поступила к нам, спасатели прибыли к месту вызова в течение пяти минут, — заявили Metro в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу . — Отдельных специалистов, специализирующихся на животных, у нас, конечно же, нет. Но все сотрудники имеют защитную форму и могут оказать помощь в случае такого ЧП.

Змея оказалась неядовитой — это молочный полоз. И он сильно пострадал при падении.

— У змеи контузия внутренних органов и множественные ушибы, — сообщили в «Сирине».