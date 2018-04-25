Первые лица региона поздравляют воронежцев наступающим 1 Мая

«Этот праздник на протяжении десятилетий не теряет актуальности, потому что труд — основа нашей жизни, залог благополучия общества и отдельного человека.

Воронежцы наглядно подтверждают это своим примером, последовательно приумножая успехи родного края. Сегодня наш регион по целому ряду социально-экономических направлений справедливо считается одним из лучших в стране. Чтобы сохранить высокие позиции, нужно не ослаблять совместных усилий. В решении общих задач важен вклад каждого. Искренне благодарны вам за честный труд, полезные дела и добрые поступки!

Дорогие друзья! 1 Мая всегда дарит нам чувство радости, поскольку символизирует приход весны, тёплых и светлых дней. Желаем, чтобы их в вашей жизни было как можно больше! Здоровья, мира, успехов и счастья!»