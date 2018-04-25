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«Совместно с „Голосом“ планируем направить в УИК более 100 сторонников»
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«Совместно с „Голосом“ планируем направить в УИК более 100 сторонников» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сейчас большинство членов комиссий зависимы от председателей ТИКов, которые зачастую являются их непосредственными начальниками. Мы объединились с движением „Голос“ и недавно провели Конгресс независимых наблюдателей. На мероприятии мы пригласили всех наблюдателей, участвовавших ранее в избирательных кампаниях, пойти в члены УИК. Мы совместно с „Голосом“ планируем направить более 100 сторонников.
Нижегородское »Яблоко» шесть лет назад участвовало в формировании предыдущего состава УИК, направляло большое количество людей в участковые избирательные комиссии, но в итоге принято было малое количество человек. Такая же ситуация была и два года назад, когда мы назначили людей во все девять территориальных избирательных комиссий Нижнего Новгорода, в итоге все они получили отказ.
Я уверен, что те люди, которых мы направляем, будут активно следить за соблюдением закона и выявлять возможные фальсификации на стадии их подготовки».
Фото со страницы О. Родина в социальной сети.
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