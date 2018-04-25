Ещё
Китайские крестьяне копали коренья и нашли 400 килограммов древних монет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские крестьяне копали коренья и нашли 400 килограммов древних монет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Китайские крестьяне нашли клад весом в 400 килограммов во время поиска лечебных кореньев. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Клад обнаружили в деревне Дунсюэтунь в провинции Хэбэй на севере страны. Монеты лежали в огромном глиняном кувшине. По словам специалистов, большая их часть датируется эпохой династии Сун, правившей с X по XIII века. Однако среди них оказались и деньги более древней династии Хань, управлявшей страной в III веке. Всего археологи смогли насчитать около 20 разновидностей монет, сохранившихся до наших дней в хорошем состоянии.
Сам кувшин, согласно предварительным исследованиям, закопали в конце эпохи Юань, примерно в середине XIV века, когда Китаем правила монгольская династия.
По словам одного из экспертов, принявших участие в инвентаризации клада, находка имеет большое значение для изучения специфики денежного обращения в Китае много веков назад.
В середине апреля сообщалось о найденных в Германии сокровищах, которые, предположительно, мог закопать король Харальд I Синезубый, правивший Данией в конце X века. Археологи обнаружили около 600 монет, украшения и амулеты в виде маленьких молотов Тора, спрятанные больше тысячи лет назад.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»182
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»155
Россияне упустили свой исторический шанс492
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
В Москве студент погиб после проверки ФСБ290
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение