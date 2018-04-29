«Такие милые!»: дети Иглесиаса и Курниковой растут футбольными болельщиками

Внимание фанатов и СМИ приковано к близнецам, которые в конце прошлого года родились у 42-летнего музыканта Энрике Иглесиаса и его 36-летней гражданской жены, теннисистки и фотомодели Анны Курниковой . Звездные родители не спешат рассказывать о своих детях и практически не показывают их. На днях счастливый отец опубликовал снимок с малышами, вместе с которыми смотрел футбол по телевизору.

Популярный певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова не из тех знаменитостей, которые делают свою личную жизнь достоянием общественности. Они скрывали беременность, о пополнении в их семье стало известно только после того, как сын и дочка появились на свет. Счастливые родители впервые опубликовали снимки малышей, когда тем исполнился месяц.

Пока семейного снимка Иглесиаса и Круниковой с детьми нет, каждый из них по отдельности порадовал фанатов фото с любимыми детьми. Энрике даже опубликовал видеоролик, в котором запечатлел «миллион поцелуев», которым он одарил дочку. Он не скрывает, что очень счастлив стать отцом. На днях он показал, как смотрел футбол вместе с близнецами, по всей вероятности, музыкант хочет, чтобы те с «младых ногтей» приучались к спорту.

Пользователи осыпали Энрике Иглесиаса и его наследников многочисленными комплиментами. Снимок набрал более 750 тысяч «лайков». Фанаты немного расстроены из-за того, что на фото младенцев видно только со спины и нельзя разглядеть их лица: «Класс, какие они классные!» «А не вредно смотреть телевизор в таком юном возрасте?» «Они такие милые! Ну, прямо прелесть!» «Растут футбольными болельщиками, круто!» «Почему лиц не видно, я очень хотела бы узнать, на кого из родителей дети похожи». «Сыночек и дочка — об этом можно только мечтать!» «Я в восторге от снимка, спасибо, Энрике!» Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже много лет, они познакомились еще в 2001 году, когда девушка приняла участие в съемках его клипа Escape, но до свадьбы дело так и не дошло. По крайней мере, официальных подтверждений регистрации брака нет. Недавно фотомодель показала, как восстанавливает фигуру после родов.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!