#мимими дня: Энрике Иглесиас смотрит с 5-месячными близнецами футбол

16 декабря 2017 года Энрике Иглесиас Анна Курникова неожиданно для всех стали родителями близнецов Николаса и Люси. Звездная пара уже показала малышей в своих Instagram. Анна и Энрике ведут довольно закрытый образ жизни, поэтому они не относятся к тем родителям, которые постоянно публикуют детей в соцсетях. Для поклонников каждый новый снимок наследников звезд — настоящий подарок. Вот, например, несколько часов назад Энрике опубликовал в своем Instagram фото, на котором он вместе с 5-месячными детьми смотрит матч Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Рома».

Похоже, пара решила прививать любовь к спорту своим детям с самого младенчества. За последние несколько дней фото с малышами побило рекорд в Instagram Иглесиаса, набрав почти 650 тысяч лайков.

Как думаешь: какую профессию выберут в будущем дети Анна и Энрике?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, Global Look Press, East News