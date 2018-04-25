мимими дня: Энрике Иглесиас смотрит с 5-месячными близнецами футбол 

16 декабря 2017 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова неожиданно для всех стали родителями близнецов Николаса и Люси. Звездная пара уже показала малышей в своих Instagram. Анна и Энрике ведут довольно закрытый образ жизни, поэтому они не относятся к тем родителям, которые постоянно публикуют детей в соцсетях. Для поклонников каждый новый снимок наследников звезд — настоящий подарок. Вот, например, несколько часов назад Энрике опубликовал в своем Instagram фото, на котором он вместе с 5-месячными детьми смотрит матч Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Рома».
Похоже, пара решила прививать любовь к спорту своим детям с самого младенчества. За последние несколько дней фото с малышами побило рекорд в Instagram Иглесиаса, набрав почти 650 тысяч лайков.
Как думаешь: какую профессию выберут в будущем дети Анна и Энрике?
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Фото:Instagram, Global Look Press, East News