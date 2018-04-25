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Энрике Иглесиас приучает своих пятимесячных детей к футболу
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Энрике Иглесиас приучает своих пятимесячных детей к футболу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В конце прошлого года 42-летний Энрике Иглесиас и его 36-летняя возлюбленная Анна Курникова впервые стали родителями. На свет появились их очаровательные близнецы Люси и Николас. Счастливые родители не часто балуют поклонников фотографиями малышей, поэтому каждый такой снимок вызывает у них бурный восторг. Вчера певец поделился новым кадром, на котором он и его детки вместе смотрят футбол, а именно полуфинал Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Рома». «День игры», — подписал снимок певец. Судя по фото, малышам очень нравится происходящее на экране: они внимательно смотрят игру, не отвлекаются и не капризничают.
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На одном из прошлых концертов в Будапеште Иглесиас сам обратился к публике и впервые рассказал о своих детях. По словам певца, сейчас в его жизни есть три главные вещи: его дети, его возлюбленная и его поклонники, ради которых он и выступает. Творчество Иглесиаса сейчас на подъеме: недавно певец вместе с кубинской звездой Дессемером Бурно выпустил новый клип «Nos fuimos lejos» («Мы ушли далеко»), который за сутки набрал миллион просмотров на YouTube.
Что касается Анны Курниковой, то сейчас молодая мама упорно трудится в спортзале и приводит себя в порядок после родов. Несмотря на то, что выглядит теннисистка просто потрясающе, она не останавливается на достигнутом, а продолжает совершенствоваться, регулярно выкладывая в Instagram видео со своих тренировок, мотивирующие и других молодых мам приводить себя в форму.
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