Жертвами клещей в Ленобласти стали уже 139 человек

Как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 23 апреля в медицинские учреждения 47 региона уже обратились 139 пострадавших от укусов клещей, в том числе 32 ребенка.

При этом самым «клещеопасным» районом стал Киришский: в нём зафиксировано сразу 26 обращений граждан, Кингисеппский с 25-ю укусами отстал недалеко. Также пострадали от ранних клещей жители районов: Сланцевский — 20, Тихвинский — 14, Гатчинский — 12, Всеволожский — 10, Кировский — 9, Волховский — 7, Волосовский и Тосненский — по 5, Бокситогорский — 2, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский — по 1.

Случаи заболеваний клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зарегистрированы.