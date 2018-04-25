Ещё
Жертвами клещей в Ленобласти стали уже 139 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жертвами клещей в Ленобласти стали уже 139 человек 

Ivyborg.ru 1 час назад
Как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 23 апреля в медицинские учреждения 47 региона уже обратились 139 пострадавших от укусов клещей, в том числе 32 ребенка.
При этом самым «клещеопасным» районом стал Киришский: в нём зафиксировано сразу 26 обращений граждан, Кингисеппский с 25-ю укусами отстал недалеко. Также пострадали от ранних клещей жители районов: Сланцевский — 20, Тихвинский — 14, Гатчинский — 12, Всеволожский — 10, Кировский — 9, Волховский — 7, Волосовский и Тосненский — по 5, Бокситогорский — 2, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский — по 1.
Случаи заболеваний клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зарегистрированы.
Ivyborg.ru: последние новости
В администрации Гатчины пройдет реорганизация В Ленобласти введен рейтинг эффективности работы администраций Сосновый бор попал в пилотную программу «Умный город»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»182
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»155
Россияне упустили свой исторический шанс492
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
В Москве студент погиб после проверки ФСБ290
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
04:01
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение