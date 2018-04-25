Облик «храма у драмы» в Екатеринбурге «нарисуется» к июлю

Мэрия Екатеринбурга продлила до июля конкурс концепций развития территории у Театра драмы, где планируется построить храм Святой Великомученицы Екатерины. Об этом сказано в постановлении сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», конкурс стартовал 20 февраля. 14 марта стало известно, что на конкурс поступило 6 заявок. Тогда же определились финалисты: ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская», консорциум «Проект река» и проектное бюро «Архитек».

Согласно предыдущей редакции постановления, победителя должны были определить к 30 апреля. Однако организаторы решили продлить второй этап конкурса до 3 июля. До этого срока жюри должно сформировать итоговый рейтинг проектов, выбрать лучший, опубликовать результаты на официальном портале мэрии. Новые же участники до 25 июня должны предоставить конкурсные проекты на электронных носителях членам жюри.

Проект-победитель будет определен по следующим критериям: соответствие целям и условиям конкурса, соответствие требованиям технического задания, оригинальность и уникальность проекта, возможность его реализации, направленность проекта на повышение уровня комфорта городской среды.

Кроме того, концепция храма должна соответствовать климатическим условиям Уральского региона и отражать культурно-исторические черты Екатеринбурга в архитектурно-пространственных решениях.

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Следует отметить, что в первой редакции техзадания, кроме прочего, прописывалось требование учесть охранные зоны объектов культурного наследия, стоящих рядом со стройплощадкой. Это — Дом горного начальника Глинки (набережная Рабочей Молодежи, 3), дом старых большевиков (8 Марта, 1), дом купца Козицына (8 Марта, 3), а также здание УНИХИМа на улице 8 Марта, 5.

В срок до 3 августа партнер конкурса (ООО «Храм Святой Екатерины») должен выплатить тройке призеров причитающиеся им премии. Как ранее сообщало наше агентство, они составят 600 тысяч рублей для победителя и 300 и 100 тысяч рублей для обладателей 2-го и 3-го мест.