«Театр одного актера»: внучка избитого в Екатеринбурге фронтовика заявила, что её деда никто не бил

Внучка ветерана Ханифа Ситдикова, который 17 апреля оказался в больнице с сотрясением мозга и ушибами, считает, что ее дедушка мог придумать эту историю. Фотографии пенсионера со ссадинами на лице ей показались неубедительными.

Об этой истории мы писали накануне. По словам пенсионера, у него случился конфликт с родственниками. Они якобы решили продать квартиру Ханифа на улице Электриков, которую пять лет назад ему подарил президент за боевые заслуги. Ветеран здесь не жил. Во Всероссийском обществе инвалидов сказали, что близкие ветерана сдавали её внаём, а дедушку поселили на Вторчермете, в квартире внучки и зятя. По словам пенсионера, позже родня решила продать его наградную квартиру на Уралмаше. Когда он отказался выписываться, зять «поговорил» с ним с помощью кулаков.

— Он меня раньше папой звал, — пожаловался ветеран на зятя срывающимся голосом, — а теперь он меня и ногами бил, и руками. Я ему раньше деньги с пенсии давал, по 30 тысяч в месяц. Он не работал. А теперь хотят продать квартиру, потому что машина ему нужна. Я и внучке автомобиль покупал. Opel. А квартиру мне подарили, потому что я на Курской дуге воевал.

Силовики мгновенно отреагировали на жалобу Ханифа. Следственный комитет организовал проверку, полицейские заявили, что дело находится на контроле у их руководства. Вчера вечером внучка и зять ходили на допрос.

В разговоре с корреспондентом E1.RU девушка рассказала некоторые подробности конфликта, заявив, что что её деда никто не бил.

— Это театр одного актера, вот что я думаю. Лапшу на уши вешает. Но ничего. Разберёмся. Но я не удивлюсь нисколько, если это специально было сделано. Потому что мы уже от него такие выходки видели.

— А сотрясение мозга, ссадины? Я с ним по телефону разговаривал. Он говорил, что ему даже ногами досталось.

— А я откуда могу знать, что за сотрясение и как он его получил? Вы сами посудите, если бы мужик бил и пинал ногами, как написано в СМИ, был бы такой исход?

— Я понимаю, что эта ситуация для вас неприятна. Но неужели деньги стоят вот таких вещей?

— Мы когда приходили к нему в последний раз, договорились с ним о том, что он поедет в ту квартиру (на Электриков), в которой он прописан, которую ему дало государство. И тут на тебе, заявление о избиении…

— То есть вы не планировали ту его квартиру продавать, которую он получил от Путина?

— Мы хотели с ним поговорить по поводу неё, потому что сейчас он живет в нашей двухкомнатной квартире. И жил там с 2008 года. Ему там нравится. Мы и хотели, чтобы он тут остался, а ту — продать. Просто прописать его сюда. Ну, нет, так нет. Тогда договорились о том, что он переезжает туда, а мы эту (на Вторчермете) продаём. Но его и этот вариант не сразу устроил. Мы же договорились в итоге. Он вещи собрал. Мы хотели его туда свозить, чтобы он посмотрел, какую мебель ему туда привезти, но не успели свозить — в полицию вызвали. Теперь не до переезда. Надо решать вопрос в полиции. И на улицу его никто не выгонял и никогда не выгонит! Не такое уж воспитание, по крайней мере у меня. Нам просто нечего скрывать, нужно время, и всё встанет на свои места.

К сожалению, пока нам не удалось связаться с зятем Ханифа Ситдикова. Мы готовы выслушать его мнение, если он обратится к нам в редакцию по телефонам: +7 (343) 379–49–95, (343) 34–555–34 (круглосуточно — для новостей).