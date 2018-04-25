В Казани собираются снести сотни домов ради новой дороги 

Речь о домах в поселках Новая Сосновка, Карьер и Царицыно.
Местные жители узнали о строительстве дороги случайно. Кто-то заметил, что в проекте генплана Казани по недавно построенным домам проходит дорога. Шокированные домовладельцы написали президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Они просят защитить их частную собственность.
«За многие дома люди годами выплачивают ипотеки, вкладывали в них материнские капиталы, продавали свои квартиры. И все это будет безвозвратно потеряно», — говорится в обращении к Минниханову.
Письмо подписали 277 человек, пишет «Вечерняя Казань».
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