В Казани собираются снести сотни домов ради новой дороги

Речь о домах в поселках Новая Сосновка, Карьер и Царицыно.

Местные жители узнали о строительстве дороги случайно. Кто-то заметил, что в проекте генплана Казани по недавно построенным домам проходит дорога. Шокированные домовладельцы написали президенту Татарстана Рустаму Минниханову . Они просят защитить их частную собственность.

«За многие дома люди годами выплачивают ипотеки, вкладывали в них материнские капиталы, продавали свои квартиры. И все это будет безвозвратно потеряно», — говорится в обращении к Минниханову.

Письмо подписали 277 человек, пишет «Вечерняя Казань».

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