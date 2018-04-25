Ещё
На автомойке-кальянной возле шоколадной фабрики демонтировали второй этаж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На автомойке-кальянной возле шоколадной фабрики демонтировали второй этаж 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре специалисты сносят незаконную постройку на проспекте Карла Маркса. Работы здесь ведут уже целую неделю. Об этом сообщили в администрации Кировского района.
— От второго этажа, где располагались кафе и офисы, практически ничего не осталось, — рассказал представитель районной администрации.
Самострой сносят по решению суда. Еще в 2014 году служители Фемиды обязали владельца здания снести незаконную постройку самостоятельно. Инициативу перехватил департамент градостроительства.
В 2015 году чиновники обратились к служителям Фемиды с просьбой снести постройку за свой счет. Суд удовлетворил ходатайство. Но работы стартовали только во вторник, 17 апреля. 63.ru вёл видеотрансляцию с места событий.
Здание оградили на время проведения работ
Работы по сносу автомойки-кальянной проводят в несколько этапов. В первые семь дней подрядчик разработал и согласовал проект демонтажа, затем приступил к подготовительным работам. На снос самого здания у компании осталось 7 дней. После подрядчик должен будет посеять газон из мятлика и луговой овсяницы.
Полностью завершить работы на объекте специалисты должны до 2 мая.
63.ru: последние новости
«Я этого не допущу»: Азаров высказал свою позицию по строительству крематория Доплаты к пенсиям чиновников в Самарской области отменят с 1 июня В Самаре возле больницы Пирогова сносят незаконный торговый павильон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»182
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»151
Россияне упустили свой исторический шанс492
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
В Москве студент погиб после проверки ФСБ288
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение