На автомойке-кальянной возле шоколадной фабрики демонтировали второй этаж

Самаре специалисты сносят незаконную постройку на проспекте Карла Маркса. Работы здесь ведут уже целую неделю. Об этом сообщили в администрации Кировского района.

— От второго этажа, где располагались кафе и офисы, практически ничего не осталось, — рассказал представитель районной администрации.

Самострой сносят по решению суда. Еще в 2014 году служители Фемиды обязали владельца здания снести незаконную постройку самостоятельно. Инициативу перехватил департамент градостроительства.

В 2015 году чиновники обратились к служителям Фемиды с просьбой снести постройку за свой счет. Суд удовлетворил ходатайство. Но работы стартовали только во вторник, 17 апреля. 63.ru вёл видеотрансляцию с места событий.

Здание оградили на время проведения работ

Работы по сносу автомойки-кальянной проводят в несколько этапов. В первые семь дней подрядчик разработал и согласовал проект демонтажа, затем приступил к подготовительным работам. На снос самого здания у компании осталось 7 дней. После подрядчик должен будет посеять газон из мятлика и луговой овсяницы.

Полностью завершить работы на объекте специалисты должны до 2 мая.