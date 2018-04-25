Изучаем декларации о доходах. Как живут чиновники и слуги народа

Понятно, что деньги из воздуха не берутся, и благосостояние чиновников оплачивается или за счёт бизнеса, или из бюджета. И мы ни в коем случае не говорим про банальные взятки. Вопросами прямого нарушения законов занимаются соответствующие органы.

Однако никакой закон не запрещает тому или иному слуге народа иметь, к примеру, талантливого родственника.

Кто помогает чиновнику

Причём, последнему ещё и очень повезло с родст­венником. Согласно всё той же декларации о доходах, несовершеннолетний ребёнок сенатора получил в прошлом году доход в размере полутора миллионов рублей. Кстати, те же самые полтора миллиона ребёнок Бушмина заработал и в 2016 году.

Таким образом, несовершеннолетний за два года принёс в семью 3 миллиона рублей — 125 тысяч рублей в месяц (напомним, что среднемесячная зарплата в России в 2017 году не дотягивала даже до 40 тысяч рублей). Вот что значит сызмальства приучить отпрыска заколачивать трудовую копейку. Жаль, не указано, каким таким бизнесом занимается ребёнок сенатора…

Как купить особняк

Ещё один источник приятной жизни слуг народа — разнообразные привилегии, получаемые ими за счёт средств налогоплательщиков в установленном законом порядке.

К примеру, несколько дней назад общественники выявили, что Южная транспортная прокуратура купила дом за девять миллионов рублей в элитном коттеджном посёлке «Изумрудный-2». В сопроводительном документе указывается, что его будут использовать, как служебное жильё, скорее всего, для начальства.

Правда, итоги этого конкретного конкурса возможно будут пересмотрены — в аукционе участвовал только один поставщик, а в закупке были чересчур конкретно прописаны параметры нового до­ма.

Площадь нового коттеджа должна была быть от 134,7 до 140 кв. метров. Разница составляет примерно пять квадратных метров, а это говорит о том, что скорее всего заказчик понимал, что именно хочет купить, и у кого.

Сейчас представители ОНФ обратились в Генпрокуратуру России с просьбой дать оценку эффективности покупки. Но сколько таких конкурсов проходят тихо и мирно, так и не привлекая ничьего внимания?

Какие нужны машины

Любопытно, что стремление к хорошей жизни за бюджетный счёт просыпается у чиновников раньше, чем они добираются до самых вершин власти. Уже на уровне муниципалитетов многие ни в чём себе не отказывают. ­

Так в 2016 году администрация Дубовского района Ростовской области, несмотря на проблемы с сельскими дорогами, замахнулась на покупку шикарной японской иномарки за сумму почти два миллиона рублей.

Чтобы слуг народа не мучили жара или холод, в машине должны быть установлены круиз-контроль, бортовой компьютер, интеллектуальная система доступа.

Не менее «скромные» желания оказались и у администраций Верхнедонского и Боковского районов, которые по тем же параметрам выбирали для себя средства передвижения.

Как снизить аппетиты

«В расходах на­ши (дорогие для бюджета) чиновники себя не ограничивают. Говорят, что проблемы в стране. Курс доллара повышается, нужно подходить к бюджетным тратам эффективно. Но мы смотрим госзакупки и иногда задаёмся вопросом, а есть ли у нас кризис в стране?

Впрочем, видим и некоторые сдвиги к лучшему. По данным статистики, аппетиты слуг народа, которые работают по 44 федеральному закону, снизились, благодаря общественному контролю и прозрачности закупок».