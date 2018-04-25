Администрацию покинул заместитель губернатора по привлечению инвестиций

Администрацию Костромской области покинул заместитель губернатора Павел Алексеев , который курировал сферу региональной инвестиционной политики, развития промышленности, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом нам сообщил источник, информацию сегодня подтвердили и в «красном доме»

«Заместитель губернатора Костромской области Павел Алексеев сегодня прекратил исполнение обязанностей в администрации региона», — рассказали в пресс-службе администрации.

Известно, что официально он находится в отпуске, но при этом свой кабинет уже освободил.

В администрации подчеркнули, что «решение принято в связи с личным заявлением Павла Алексеева».

38-летний Павел Алексеев — один из «долгожителей» в областной администрации. Он занимался вопросами экономики при трех губернаторах: Викторе Шершунове , Игоря Слюняеве и Сергее Ситникове , около трех лет возглавлял областной департамент экономики и всегда считался ценным специалистом с довольно прогрессивными для Костромы взглядами в экономике.

При Сергее Ситникове Павел Алексеев в статусе зама занимался привлечением инвестиций в регион. Слухи о том, что он может покинуть администрацию, начали ходить еще в прошлом году.