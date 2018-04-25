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Красноярские католики просят вернуть им Органный зал для богослужений
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Красноярские католики просят вернуть им Органный зал для богослужений 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Соответствующее заявление поступило в агентство по управлению государственным имуществом края.
Сейчас Органный зал, который в прошлом был римско-католическим костёлом «Храм Преображения Господня», находится в собственности у Филармонии. Организация просит на безвозмездной основе предать ей в собственность здание. В своем обращении они напоминают, что костёл строился на деньги прихожан и ранее использовался для проведения богослужений. Напомним, что здание было построено в готическом стиле в 1911 году.
Отметим, на сайте Филармонии указано, что Органный зал одновременно служит действующим католическим храмом и концертным залом, сочетая духовные и светские функции.
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