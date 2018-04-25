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Более 1 тонны рукколы и мяты уничтожили в Подмосковье из-за заражения цветочным трипсом
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Более 1 тонны рукколы и мяты уничтожили в Подмосковье из-за заражения цветочным трипсом 

Агентство «Москва» 1 час назад
Партии рукколы и мяты общим весом 1,3 тонны уничтожили в Подмосковье из-за обнаружения в них карантинного цветочного трипса. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«В управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступила информация из ООО «Зеленый сад» (Московская область, Солнечногорский район), осуществляющего выращивание и реализацию зеленных и пряных культур, об обнаружении в выращенной обществом продукции (руккола свежая, мята свежая общим весом 1,3 тыс. кг) карантинного вредного объекта — западный калифорнийский цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаружение карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Компания «Зеленый сад» приняла решение об уничтожении зараженной продукции.
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