Более 1 тонны рукколы и мяты уничтожили в Подмосковье из-за заражения цветочным трипсом 

Партии рукколы и мяты общим весом 1,3 тонны уничтожили в Подмосковье из-за обнаружения в них карантинного цветочного трипса. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«В управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступила информация из ООО «Зеленый сад» (Московская область, Солнечногорский район), осуществляющего выращивание и реализацию зеленных и пряных культур, об обнаружении в выращенной обществом продукции (руккола свежая, мята свежая общим весом 1,3 тыс. кг) карантинного вредного объекта — западный калифорнийский цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаружение карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Компания «Зеленый сад» приняла решение об уничтожении зараженной продукции.