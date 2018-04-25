Один из главных тротуаров Хабаровска перегородили забором 

Капитальный забор внезапно появился на тротуаре на улице Серышева — одной из центральных в Хабаровске. Ограждение с двумя калитками и будкой для дежурного достраивают военные перед главным входом в здание штаба округа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Пока проход для мирных граждан по нечётной стороне Серышева остаётся беспрепятственным. Однако многие опасаются, что с окончанием работ пройти по этой улице станет затруднительно.
— Мы оставим возможность для перемещения пешеходов, — объяснил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» один из работающих на сооружении забора военнослужащих, показывая на полоску брусчатки примерно полутораметровой ширины между оградой и проезжей части. — Да и не думаю, что постоянно будут калитки закрыты, только когда высокое начальство будет подъезжать к зданию штаба.
В администрации по управлению Кировским округом Хабаровска, на чьей территории находится улица Серышева, на вопрос по поводу ограждения ответили:
— Мы сами в шоке.
В районном комитете ЖКХ сообщили, что пока не могут определить законность установки забора на тротуаре.
— Если земля, где устанавливается забор, является собственностью военных, то они могут на ней делать всё, что захотят. Мы не запрашивали документы у Восточного военного округа, потому что нам они никогда ничего не дадут. Это — военные, — прокомментировала заместитель председателя комитета ЖКХ Кировского района Надежда Землянская. — А как у нас жилые дома огораживаются и шлагбаумы ставят? Если земля принадлежит собственникам, есть решение собственников по этому поводу, то это законно. Лишь бы забор не мешал проезду спецтехники.
Кстати, штаб Восточного военного округа не первое здание силовиков в Хабаровске, которое обнесено забором. Вокруг краевого управления МВД России несколько лет назад было построено ограждение, да так, что идущим по Уссурийскому бульвару пешеходам приходится его обходить практически по проезжей части.