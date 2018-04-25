Один из главных тротуаров Хабаровска перегородили забором

Капитальный забор внезапно появился на тротуаре на улице Серышева — одной из центральных в Хабаровске . Ограждение с двумя калитками и будкой для дежурного достраивают военные перед главным входом в здание штаба округа, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Пока проход для мирных граждан по нечётной стороне Серышева остаётся беспрепятственным. Однако многие опасаются, что с окончанием работ пройти по этой улице станет затруднительно.

— Мы оставим возможность для перемещения пешеходов, — объяснил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» один из работающих на сооружении забора военнослужащих, показывая на полоску брусчатки примерно полутораметровой ширины между оградой и проезжей части. — Да и не думаю, что постоянно будут калитки закрыты, только когда высокое начальство будет подъезжать к зданию штаба.

В администрации по управлению Кировским округом Хабаровска, на чьей территории находится улица Серышева, на вопрос по поводу ограждения ответили:

— Мы сами в шоке.

В районном комитете ЖКХ сообщили, что пока не могут определить законность установки забора на тротуаре.

— Если земля, где устанавливается забор, является собственностью военных, то они могут на ней делать всё, что захотят. Мы не запрашивали документы у Восточного военного округа, потому что нам они никогда ничего не дадут. Это — военные, — прокомментировала заместитель председателя комитета ЖКХ Кировского района Надежда Землянская. — А как у нас жилые дома огораживаются и шлагбаумы ставят? Если земля принадлежит собственникам, есть решение собственников по этому поводу, то это законно. Лишь бы забор не мешал проезду спецтехники.