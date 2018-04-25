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Семь дней в Башкирии ищут пропавшего на реке Ик рыбака-браконьера
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Семь дней в Башкирии ищут пропавшего на реке Ик рыбака-браконьера 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии на реке Ик в Туймазинском районе пропал рыбак-браконьер, его разыскивают с 19 апреля. Об этом сообщил UFA.AIF руководитель зонального поисково-спасательного отряда г. Туймазы Аварийно-спасательной службы РБ Эдуард Шавалеев.
19 апреля 59-летний житель деревни Бятка в одиночку отправился на реку Ик. После этого его никто не видел. Когда он не вернулся, родные позвонили в службу спасения. На место выехали спасатели зонального поисково-спасательного отряда г. Туймазы.
«По звонку мы выехали и осмотрели реку Ик — шло половодье, нырять нельзя, — сообщил руководитель поисково-спасательного отряда Эдуард Шавалеев. — Проплыли на катере и прочесали по берегу пять километров по течению реки. Через несколько дней нашли лодку с рыболовными сетями, её прибило к берегу. Ик после паводка ещё в русло не вошла, находится в пойме. Предполагаем, что он был браконьером и пошёл проверить расставленные сети. Но видимо, не рассчитал свои силы, выпал из лодки и не справился с бурлящей холодной водой… »
На днях спасатели продолжат поиски мужчины.
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