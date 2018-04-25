Олег Сорокин поспорил с прокуратурой, по чьему желанию он сдает мандат

Областная прокуратура потребовала от гордумы Нижнего Новгорода лишить полномочий Олега Сорокина за изъяны в декларации о доходах. Проверка обнаружила, что в документе не отражен беспроцентный заем в 9 миллионов рублей, который депутат дал собственной фирме «Парк-Инвест». По мнению надзорного органа, эта сумма в разы превышает его доход по основному месту работы. Специальная комиссия по противодействию коррупции, изучив факты, рекомендовала Городской думе удовлетворить постановление прокуратуры.

Сорокин заявил, что забыл упомянуть сделку, так как «фактически сам себе дал заем». Тем не менее, он написал заявление о добровольном сложении депутатских полномочий.

Но на заседании гордумы 25 апреля представители прокуратуры обратили внимание, что их представление было подано и изучено комиссией раньше, пишет «Коза Пресс». Следовательно, именно этот документ и нужно положить в основу решения думы

Депутаты согласились, и заявление о сложении полномочий по собственному желанию рассматривать не стали.