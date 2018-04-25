Депутата гордумы Нижнего Новгорода Сорокина лишили полномочий

Полномочия депутата городской думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина прекращены досрочно. Соответствующее решение было принято в ходе заседания сегодня, 25 апреля.

Напомним, прокурором Нижегородской области было внесено представление об устранении нарушения законодательства по противодействию коррупции.

Установлено, что в 2016 году депутат взял беспроцентный займ на девять миллионов рублей и не указал этот факт в справке о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, которую он предоставил главе региона через городскую думу.

Ранее данный вопрос рассмотрели комиссия по местному самоуправлению, на которой Сорокин не присутствовал. Позднее стало известно, что он сам сложил полномочия, написав заявление накануне, 24 апреля. При этом, в прокуратуре подчеркнули, что представление было внесено раньше. В связи с данным фактом заявление Сорокина можно только принять к сведению и прекратить его полномочия по решению думы

После доклада исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции региональной прокуратуры Дмитрия Несвета, присутствовавший в зале Олег Сорокин попрощался с коллегами и демонстративно покинул помещение.

Как сообщил председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин , дата довыборов по одномандатному округу № 17 будет назначена позднее.

Напомним, результаты голосования депутатов городской думы Нижнего Новгорода предложено сделать открытыми и поименными.