Депутат думы Нижнего Новгорода Олег Сорокин сложил свои полномочия

Депутатские полномочия Олега Владимировича Сорокина прекращены в думе Нижнего Новгорода. Соответствующее заявление по собственному желанию он написал 24 апреля. Об этом сообщила зампредседателя гордумы Елизавета Солонченко в ходе конференции «Единой России».

Сам депутат на конференции не присутствовал. Напомним, что Олег Сорокин был избран по округу № 17 Московского района.

Ранее сообщалось, что полномочия депутата городской думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина могут быть прекращены досрочно из-за допущенного им нарушения антикоррупционнного законодательства.

Ранее сообщалось, что Олег Сорокин был исключен http://www.vgoroden.ru/novosti/za-pyanuyu-ezdu-na-kvadrocikle-deputata-gordumy-nizhnego-novgoroda-isklyuchili-iz-partii-id289756 из партии «Единая Россия» за вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, что прекращены полномочия депутата Владислава Сивого в городской думе Дзержинска.http://www.vgoroden.ru/novosti/za-pyanuyu-ezdu-na-kvadrocikle-deputata-gordumy-nizhnego-novgoroda-isklyuchili-iz-partii-id289756