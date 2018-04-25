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Депутат думы Нижнего Новгорода Олег Сорокин сложил свои полномочия
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Депутат думы Нижнего Новгорода Олег Сорокин сложил свои полномочия 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Депутатские полномочия Олега Владимировича Сорокина прекращены в думе Нижнего Новгорода. Соответствующее заявление по собственному желанию он написал 24 апреля. Об этом сообщила зампредседателя гордумы Елизавета Солонченко в ходе конференции «Единой России».
Сам депутат на конференции не присутствовал. Напомним, что Олег Сорокин был избран по округу № 17 Московского района.
Ранее сообщалось, что полномочия депутата городской думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина могут быть прекращены досрочно из-за допущенного им нарушения антикоррупционнного законодательства.
Ранее сообщалось, что Олег Сорокин был исключен http://www.vgoroden.ru/novosti/za-pyanuyu-ezdu-na-kvadrocikle-deputata-gordumy-nizhnego-novgoroda-isklyuchili-iz-partii-id289756 из партии «Единая Россия» за вождение в нетрезвом состоянии.
Напомним, что прекращены полномочия депутата Владислава Сивого в городской думе Дзержинска.http://www.vgoroden.ru/novosti/za-pyanuyu-ezdu-na-kvadrocikle-deputata-gordumy-nizhnego-novgoroda-isklyuchili-iz-partii-id289756
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