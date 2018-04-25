Александр Шестун: В случае чего тысячи две выйдут меня поддержать

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун опубликовал в соцсетях обращение к президенту. В котором заявил: губернатор Воробьев пытается его убрать..

— Вы руководите районом с 2003-го. Почему эти люди угрожают «переехать катком» именно сейчас?

— Тут два момента: прямые выборы главы района и ситуация со свалкой «Лесная». Ведь в Подмосковье больше нигде выборов глав районов не осталось, везде одни назначенцы. Так вот, как только наши депутаты проголосовали за прямые выборы, у нас здесь (в администрации. — Ред.) уже было маски-шоу. Выломали все двери кувалдами, всё перерыли. Совершенно бездумная демонстрация силы.

Плюс ситуация со свалкой. От меня требовали, чтобы я не согласовывал митинг за ее закрытие: Воробьеву этого совсем не хочется. Мне так и говорили: не дадим устроить второй Волоколамск . (Митинг Шестун не только согласовал, но и сам выступил на нем за закрытие свалки. — Ред.)

— Мы, конечно, догадывались, что внутренняя политика у нас осуществляется примерно такими методами…

— И не только внутренняя политика! Все силовые операции тоже! Этот Ткачев в задержании Улюкаева участвовал, в ряде других громких дел. Я ведь им говорил, что все беседы с ними у меня записаны, даже давал послушать. Мне Ярин открыто заявил: если против него из-за меня что-то возникнет, он просто скажет: «Я этого Шестуна впервые в жизни вижу».

— Как намерены действовать дальше?

— Максимум публичности. И думаю, в случае чего тысячи две выйдут меня поддержать. На митинг против свалки собралось около четырех тысяч.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018.