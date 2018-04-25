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Александр Шестун: В случае чего тысячи две выйдут меня поддержать
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Александр Шестун: В случае чего тысячи две выйдут меня поддержать 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru поговорил с главой Серпуховского района Александром Шестуном о его недавнем обращении к Путину.
Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун опубликовал в соцсетях обращение к президенту. В котором заявил: губернатор Воробьев пытается его убрать..
Александр Шестун уверяет: ему угрожают расправой с семьей и уголовными делами по образцу громких губернаторских посадок. Это делают лично глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, начальник управления «К» ФСБ Иван Ткачев и глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов. К обращению прилагается ряд аудиозаписей, вызывающих воспоминания о «лихих 90-х».
— Вы руководите районом с 2003-го. Почему эти люди угрожают «переехать катком» именно сейчас?
— Тут два момента: прямые выборы главы района и ситуация со свалкой «Лесная». Ведь в Подмосковье больше нигде выборов глав районов не осталось, везде одни назначенцы. Так вот, как только наши депутаты проголосовали за прямые выборы, у нас здесь (в администрации. — Ред.) уже было маски-шоу. Выломали все двери кувалдами, всё перерыли. Совершенно бездумная демонстрация силы.
Плюс ситуация со свалкой. От меня требовали, чтобы я не согласовывал митинг за ее закрытие: Воробьеву этого совсем не хочется. Мне так и говорили: не дадим устроить второй Волоколамск. (Митинг Шестун не только согласовал, но и сам выступил на нем за закрытие свалки. — Ред.)
— Мы, конечно, догадывались, что внутренняя политика у нас осуществляется примерно такими методами…
— И не только внутренняя политика! Все силовые операции тоже! Этот Ткачев в задержании Улюкаева участвовал, в ряде других громких дел. Я ведь им говорил, что все беседы с ними у меня записаны, даже давал послушать. Мне Ярин открыто заявил: если против него из-за меня что-то возникнет, он просто скажет: «Я этого Шестуна впервые в жизни вижу».
— Как намерены действовать дальше?
— Максимум публичности. И думаю, в случае чего тысячи две выйдут меня поддержать. На митинг против свалки собралось около четырех тысяч.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018.
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