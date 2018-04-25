Чижов: страны ЕС и США не уполномочены менять ядерную договоренность с Ираном

"Если евротройка о чем-то договорится с американцами, ни мы, ни китайские коллеги к этому отношения не имеем. Соглашение подписывали все, и никто не уполномочивал евротройку говорить от имени «шестерки», — заявил российский дипломат, комментируя сообщения о закрытых консультациях стран ЕС и США об изменении иранской сделки.