Чижов: страны ЕС и США не уполномочены менять ядерную договоренность с Ираном 

БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Страны Евросоюза и США не уполномочены менять ядерную договоренность с Ираном, никто не может говорить от имени «шестерки» посредников ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания, Германия). Об этом в среду заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов по прибытии на международную донорскую конференцию по Сирии в Брюссель.
"Если евротройка о чем-то договорится с американцами, ни мы, ни китайские коллеги к этому отношения не имеем. Соглашение подписывали все, и никто не уполномочивал евротройку говорить от имени «шестерки», — заявил российский дипломат, комментируя сообщения о закрытых консультациях стран ЕС и США об изменении иранской сделки.