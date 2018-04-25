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Экс-министра здравоохранения Удмуртии привлекли к ответственности за сговор при заключении госконтрактов
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Экс-министра здравоохранения Удмуртии привлекли к ответственности за сговор при заключении госконтрактов 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Бывшего министра здравоохранения Удмуртии Алексея Чуршина привлекли к административной ответственности за сговор при заключении госконтрактов. Как сообщает пресс-служба Управления ФАС по республике, экс-руководитель заплатит штраф 20 тыс. рублей.
Напомним, в августе 2017 года ведомство вывило сговор регионального Минздрава, «Фармации» и «Аптек Удмуртии». Стороны заключили соглашение, которым они ограничили конкуренцию и создали преимущество для участия в торгах.
Ранее, 20 мая 2016 года региональный Минздрав заключил с «Фармацией» госконтракт и наделил его полномочиями специализированной организации по организации торгов для нужд медучреждений.
«Министерству, ГУП УР «Фармация» и ГУП УР «Аптеки Удмуртии» изначально было известно, что в торгах, проводимых ГУП УР «Фармация», будет принимать участие ГУП УР «Аптеки Удмуртии», — сообщает пресс-служба.
Из 1196 аукционов, проведенных «Фармацией», «Аптеки Удмуртии» приняло участие в 281, из которых стало победителем в 185 аукционе.
Отметим, что директором «Фармации» и «Аптеки Удмуртии» является одно и то же лицо. В связи с этим, такая схема была направлена на предоставление преимуществ для участия в торгах «Аптеки Удмуртии». Кроме того, ответственными за подготовку лотов на аукционы и размещение их на сайте, являлись, в том числе сотрудники «Аптеки Удмуртии».
Поэтому, лоты на совместные аукционы формировались «Фармация» в интересах «Аптеки Удмуртии».
Региональный УФАС признал такую схему закупок для нужд медицинских учреждений сговором между Минздравом Удмуртии, ГУП УР «Фармация» и ГУП УР «Аптеки Удмуртии».
В отношении экс-министра возбудили административное дело. Ведомство обратилось в Арбитражный суд Удмуртии с заявлением о привлечении его к ответственности.
Суд признал бывшего должностного лица Министерства здравоохранения Удмуртии виновным в заключении антиконкурентного соглашения.
Также напомним, Алексей Чуршин подал в отставку в апреле 2017 года. «Проблем много. Три года я отработал и решил просто-напросто уйти», — сказал ранее корреспонденту «Сусанина» Алексей Чуршин.
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