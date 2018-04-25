Ещё
Бречалова не устраивает работа главы Ижевска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бречалова не устраивает работа главы Ижевска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Выступая с отчетом о работе правительства, Александр Бречалов отметил, что его не устраивают результатты деятельности Юрия Тюрина на посту главы Ижевска. В частности, речь идет о неудовлетворительном содержании дорог и плохом ремонте магистралей.
Напомним, ранее Бречалов неоднократно подвергал руководство столицы республики за несвоевременную уборку снега. Глава Удмуртии пояснил, что и сейчас претензий к Тюрину в этой части становится все больше, также он заявил, что «есть моменты, которые без согласования с главой делать нельзя».
Пользователи Сети, тем не менее, считают, что Бречалов якобы пытается отвлечь внимание от своего «блеклого доклада» критикой в адрес чиновников. «Где объективная оценка собственной работы?
Например, вы со своей командой убили кучу времени и ресурсов на так называемую карту инвестиционных возможностей. Где она теперь? и для чего пригодилась?», — вопрошают они.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Петербурге продавцы «Пятерочки» возмутили соцсети, выбросив целую тележку хлеба Израиль заявил о готовности уничтожить российские С-300 Бывший мэр Ярославля и директор радиозавода вновь поборются за места в облдуме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»183
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»159
В Москве студент погиб после проверки ФСБ292
Россияне упустили свой исторический шанс491
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение