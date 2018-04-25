Бречалова не устраивает работа главы Ижевска

Выступая с отчетом о работе правительства, Александр Бречалов отметил, что его не устраивают результатты деятельности Юрия Тюрина на посту главы Ижевска . В частности, речь идет о неудовлетворительном содержании дорог и плохом ремонте магистралей.

Напомним, ранее Бречалов неоднократно подвергал руководство столицы республики за несвоевременную уборку снега. Глава Удмуртии пояснил, что и сейчас претензий к Тюрину в этой части становится все больше, также он заявил, что «есть моменты, которые без согласования с главой делать нельзя».

Пользователи Сети, тем не менее, считают, что Бречалов якобы пытается отвлечь внимание от своего «блеклого доклада» критикой в адрес чиновников. «Где объективная оценка собственной работы?

Например, вы со своей командой убили кучу времени и ресурсов на так называемую карту инвестиционных возможностей. Где она теперь? и для чего пригодилась?», — вопрошают они.