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В Петербурге продавцы «Пятерочки» возмутили соцсети, выбросив целую тележку хлеба
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В Петербурге продавцы «Пятерочки» возмутили соцсети, выбросив целую тележку хлеба 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жителей Санкт-Петербурга возмутило поведение продавцов одного из сетевых супермаркетов «Пятерочка», выбросивших тележку с хлебом на улицу. В соцсетях горожане осудили этот поступок, отметив, что накануне Дня Победы он выглядит вдвойне кощунственно.
«Есть нормы и правила утилизации продуктов в магазинах. И это — нарушение этих норм», «Я не коренная жительница Петербурга, но и для меня хлеб ассоциируется с чем то очень важным и бесценным. И когда наша бабка (за 85 лет ей) выкидывает в мусорку хлеб, меня коробит. Я его вынимаю из мусорного пакета и скармливаю голубям и уткам», «Зачем продукты на помойку выкидывать. Коробит. Есть зоопарки, приюты, зубры вон в токсово и медведи. Мне так видится», — возмущаются петербуржцы «ВКонтакте».
Сам автор фотографии выброшенной тележки с просроченным хлебом также прокомментировал увиденное как выходящее за рамки нормального для города, который прошел через блокаду во время Великой Отечественной войны.
«Невские новости» отмечают, что в компании X5 Retail Group уже прокомментировали ситуацию и подтвердили, что хлеб был выброшен по вине сотрудников магазина. В компании отметили, что провинившиеся получили жестское дисциплинарное взыскание, так как подобные действия идут вразрез с регламентом торговой сети.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что в России в последние пять лет фиксируют улучшение качества хлеба. Согласно данным доклада Роспотребнадзора, за последние пять лет специалисты отмечают снижение числа образцов, не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий.
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