В Петербурге продавцы «Пятерочки» возмутили соцсети, выбросив целую тележку хлеба

Жителей Санкт-Петербурга возмутило поведение продавцов одного из сетевых супермаркетов «Пятерочка», выбросивших тележку с хлебом на улицу. В соцсетях горожане осудили этот поступок, отметив, что накануне Дня Победы он выглядит вдвойне кощунственно.

«Есть нормы и правила утилизации продуктов в магазинах. И это — нарушение этих норм», «Я не коренная жительница Петербурга, но и для меня хлеб ассоциируется с чем то очень важным и бесценным. И когда наша бабка (за 85 лет ей) выкидывает в мусорку хлеб, меня коробит. Я его вынимаю из мусорного пакета и скармливаю голубям и уткам», «Зачем продукты на помойку выкидывать. Коробит. Есть зоопарки, приюты, зубры вон в токсово и медведи. Мне так видится», — возмущаются петербуржцы «ВКонтакте».

Сам автор фотографии выброшенной тележки с просроченным хлебом также прокомментировал увиденное как выходящее за рамки нормального для города, который прошел через блокаду во время Великой Отечественной войны.

«Невские новости» отмечают, что в компании X5 Retail Group уже прокомментировали ситуацию и подтвердили, что хлеб был выброшен по вине сотрудников магазина. В компании отметили, что провинившиеся получили жестское дисциплинарное взыскание, так как подобные действия идут вразрез с регламентом торговой сети.