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Россия выступит против отправки войск Катара в Сирию, заявил Морозов
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Россия выступит против отправки войск Катара в Сирию, заявил Морозов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РФ ВЫСТУПИТ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ОТПРАВКИ ВОЙСК КАТАРА В САР, ЭТО БУДЕТ НАРУШЕНИЕМ УСТАВА ООН — СЕНАТОР МОРОЗОВ
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