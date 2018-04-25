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Россия выступит против отправки войск Катара в Сирию, заявил Морозов
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Россия выступит против отправки войск Катара в Сирию, заявил Морозов
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
РФ
ВЫСТУПИТ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ОТПРАВКИ ВОЙСК КАТАРА В САР, ЭТО БУДЕТ НАРУШЕНИЕМ УСТАВА
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