За что Грозный приказал казнить лекаря

Елисея Бомелия одни считают ловким авантюристом и шарлатаном, сумевшим втереться в доверие к самому Ивану Грозному , другие — профессиональным магом и астрологом. В летописях его называют «злым волхвом». Кем же на самом деле был этот человек?

Недоучившийся медик

Настоящее его имя было Элизеус Бомелиус. Родился он в 1530 году в Вестфалии, в семье лютеранского проповедника голландского происхождения Генриха Бомелиуса.

С юных лет Элизеус стал заниматься медициной. В 1558 году он поступил в семью англичан Берти для ухода за их хилым отпрыском, который впоследствии стал известным государственным деятелем Перегрином Берти. Берти вынуждены были бежать в Вестфалию из-за гонений английской королевы Марии Тюдор. Но в 1558 году они вернулись на родину в сопровождении Бомелиуса. Кэтрин Берти, баронесса Уиллоуби, добилась того, чтобы Элизеуса приняли в Кембриджский университет на отделение медицины.

Правда, молодой человек не завершил полного курса обучения. В 1564 году он женился, а затем открыл в Лондоне медицинскую практику. Однако в 1569 году его арестовали за врачевание без лицензии и занятия черной магией.

Благодаря связям и хлопотам леди Уиллоуби тюремное заключение молодому врачу заменили денежным штрафом. В это время в Лондоне находилось посольство Ивана IV, возглавляемое Андреем Савиным . Русский царь поручил своим послам отыскать для него в Англии хорошего врача. Неизвестно, чем Бомелиус так пленил Савина, но в результате короткого знакомства тот предложил ему стать лейб-медиком при российском дворе.

«Злой еретик»

Россию новоиспеченный царский эскулап прибыл в конце лета 1570 года. Ему быстро удалось обрести большое влияние на Ивана Грозного. Тот полностью доверял своему лекарю и даже советовался с ним по многим вопросам — как личным, так и государственным.

Меж тем летопись от 1570 года утверждает, что «лютый волхв» и «злой еретик» Елисей Бомелий (так его окрестили в России) был подослан к царю не то немцами, не то литовцами, и сделал так, что «на русских людей царь возложил свирепство, а к немцам на любовь преложи».

По-видимому, Елисей Бомелий был сведущ не только в искусстве врачевания. Он часто поднимался на колокольню кремлевской церкви Иоанна Лествичника, чтобы понаблюдать за небесными светилами, порой в компании с самим царем, и они, следуя предначертаниям звезд, решали судьбы государства…

Но главная польза Бомелия состояла в том, что он умел изготавливать различные снадобья. Одни якобы надежно защищали царя от яда, порчи и сглаза, а другие «с гарантией» уничтожали царских недругов в точно назначенный день и час. На царском пиру непременно кому-нибудь из бояр подавали чашу с отравой.

Поговаривали, что именно при участии Бомелия были отравлены стрелецкий воевода Федор Мясоедов, спасший Псков от польской блокады, вторая жена Ивана Грозного, царица Мария Темрюковна, а также супруга царевича Иоанна — царевна Прасковья. Все они умерли при схожих обстоятельствах.

Опасное предсказание

Но сколько веревочке ни виться, а кончику быть! Многие бояре ненавидели Бомелия и принялись строчить на него доносы, обвиняя «в сношениях письмами, написанными шрифтом по-латински и по-гречески, с королями Польши Швеции ». Доверие царя к лекарю стало понемногу таять.

Однажды в 1579 году Иван Грозный потребовал, чтобы Бомелий предсказал будущее его семьи. Тот возложил руки на хрустальный шар — и вдруг скрючился в судорогах. Он начал изрекать страшные пророчества — что вторая жена старшего сына Грозного Иоанна родит раньше срока и умрет вместе с младенцем; что сам царевич будет убит родным отцом; что средний царевич Федор рано скончается, не оставив наследников; а младший, Дмитрий, погибнет еще до совершеннолетия. Род Рюриковичей пресечется, и настанет смутное время.

Царь был так разъярен, что запустил в голову прорицателя массивным серебряным кубком. К счастью, Бомелий остался жив, хотя три дня лежал без памяти. После этого он, вступив в сговор с псковскими боярами, попытался бежать из Москвы . Но царские подручные захватили его на пути к Пскову и в кандалах доставили обратно в Первопрестольную.

Под пытками Бомелий признался в том, что помышлял нанести вред царю и государству Российскому… По приказу Грозного опального чернокнижника вздернули на дыбе, а затем заживо зажарили на вертеле. Казнь состоялась на Болотной площади, совсем недалеко от Кремля… Перед смертью же Бомелий проклял царя. Действительно, через несколько лет Иван Грозный скоропостижно скончался далеко не в преклонном возрасте. Да и роковое пророчество сбылось по полной программе…