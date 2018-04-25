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«Я молод». Ямальцы получили гранты на юмор и здоровье
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«Я молод». Ямальцы получили гранты на юмор и здоровье 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске подвели итоги образовательного молодежного форума «Я молод». В нем приняли участие 150 человек из различных городов и районов Ямала. В рамках форума по технологии конвейера проектов они представили индивидуальные и групповые проекты.
Грант в 200 тыс. рублей получила участница из Губкинского Юлия Ярощук за проект «Открытая школа юмора „КВН Party“. Гранты в 100 тыс. рублей выиграли трое. Это Денис Новиков из Пуровского района за проект „Киберпатруль“, Дмитрий Лапенко из Ноябрьска с проектом „Здоровое долголетие“ и Анна Орлова из Красноселькупского района за проект „Молодёжный мультимедийный развлекательный проект-игра: „Как стать ЛИДЕонеРоМ“. Общая сумма грантов составила 500 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА „Север-Пресс“ сообщила начальник отдела информационной поддержки и работы со средствами массовой информации окружного молодежного центра Виктория Тихонова.
Напомним, в Ноябрьске с 20 по 24 апреля прошел образовательный молодежный форум „Я молод“. Образовательная программа форума включала пять профильных направлений: „Молодёжь и молодёжная политика“, „Молодёжь и карьера“, „Молодёжь и самоуправление“, „Молодёжь и общество“ и „Школа тренеров“. С участниками работали тренеры федерального и международного уровней.
Учредителями и организаторами форума являются департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО и окружной молодёжный центр.
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