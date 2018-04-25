В Волгограде появился памятник в честь 80-летия службы защиты леса

В честь 80-летия службы защиты леса, в память о людях, посвятивших свою жизнь этой работе, в Волгограде высадили аллею.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Центре защиты леса, в государственном аграрном университете высадили деревья катальпы. Ухаживать за ними будут студенты вуза.

Директор регионального Центра защиты леса Валерий Юрченко призвал молодежь сохранять и приумножать зеленое богатство природы.

По словам заведующей кафедры агроэкологии и лесомелиоративных ландшафтов Анастасии Вдовенко, цель созданию аллеи состоит не только в том, чтобы университет обзавелся уютным уголком, но в том, чтобы благодаря этой зеленой зоне студенты знали, что это место было создано в честь тех, кто беззаветно любил свою Родину и продолжает работу по защите, охране и воспроизводству лесов.