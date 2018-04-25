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Удары по Сирии отбрасывают политическое урегулирование назад, заявил Чижов
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Удары по Сирии отбрасывают политическое урегулирование назад, заявил Чижов 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Ракетные удары по Сирии отбрасывают процесс политического урегулирования назад, заявил в среду российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Ракетные удары не помогают ничему кроме как работе военно-промышленного комплекса, который их производит. Это отбрасывает, конечно, и процесс политического урегулирования назад и осложняет любые усилия в сфере оказания помощи и восстановления страны", — сказал Чижов журналистам.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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