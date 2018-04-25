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источник сообщил, что Россия не передавала Сирии ЗРС С-300
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источник сообщил, что Россия не передавала Сирии ЗРС С-300 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. У ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК СИРИИ НЕТ ЗРС С-300 — РОССИЙСКИЙ ВОЕННО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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