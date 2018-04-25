Посол: обещанные Россией Дамаску С-300 уже месяц дежурят в Сирии

Тогда как в Москве заявляли, что вопрос еще не решет

Посол Сирии России Рияд Хаддад заявил о том, что системы ПВО С-300, которые Россия якобы безвозмездно должна передать Дамаску , находятся на территории их страны уже месяц.

«Где-то уже месяц тому назад (начали — «КВ») работают системы С-300 в Сирии», — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса»

Ранее СМИ сообщили, что Россия решила передать Сирии в безвозмездное пользование комплексы С-300 «Фаворит» в рамках договора военно-технической помощи.

Эти сообщения вызвали резкое недовольство Израиля . Министр обороны страны Авигдор Либерман пообещал уничтожить эти комплексы, если он будут задействованы против израильской авиации (которая время от времени наносит удары по территории Сирии — «КВ»).