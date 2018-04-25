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Посол: обещанные Россией Дамаску С-300 уже месяц дежурят в Сирии
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Посол: обещанные Россией Дамаску С-300 уже месяц дежурят в Сирии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Тогда как в Москве заявляли, что вопрос еще не решет
Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил о том, что системы ПВО С-300, которые Россия якобы безвозмездно должна передать Дамаску, находятся на территории их страны уже месяц.
«Где-то уже месяц тому назад (начали — «КВ») работают системы С-300 в Сирии», — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».
Ранее СМИ сообщили, что Россия решила передать Сирии в безвозмездное пользование комплексы С-300 «Фаворит» в рамках договора военно-технической помощи.
Эти сообщения вызвали резкое недовольство Израиля. Министр обороны страны Авигдор Либерман пообещал уничтожить эти комплексы, если он будут задействованы против израильской авиации (которая время от времени наносит удары по территории Сирии — «КВ»).
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в минувший понедельник заявил в Пекине, что вопрос поставок Сирии С-300 еще не решен.
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