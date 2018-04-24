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«Газпром» готов к переговорам по транзиту газа через Украину
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«Газпром» готов к переговорам по транзиту газа через Украину 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Председатель правления российского концерна заявил, что новый контракт с Украиной возможен.
«Газпром» готов к переговорам с Украиной по новому контракту на транзит газа, заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев, сообщает РИА Новости.
«Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь», — сказал Медведев.
По словам топ-менеджера «Газпрома», расторжение нынешнего контракта с «Нафтогазом» не означает полного прекращения транзита газа в ЕС через Украину. Медведев подчеркнул, что объемы транзитного газа будут зависеть от позиций украинских партнеров.
Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. В результате «Газпром» остался должен «Нафтогазу» более 2,5 млрд долларов. «Газпром» обжаловал решение арбитража и заявил о расторжении контрактов с украинской стороной. Очередной раунд «газовых» переговоров между двумя странами должен состояться до конца месяца.
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