«Газпром» готов к переговорам по транзиту газа через Украину

Председатель правления российского концерна заявил, что новый контракт с Украиной возможен.

«Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь», — сказал Медведев.

По словам топ-менеджера «Газпрома», расторжение нынешнего контракта с «Нафтогазом» не означает полного прекращения транзита газа в ЕС через Украину. Медведев подчеркнул, что объемы транзитного газа будут зависеть от позиций украинских партнеров.

Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. В результате «Газпром» остался должен «Нафтогазу» более 2,5 млрд долларов. «Газпром» обжаловал решение арбитража и заявил о расторжении контрактов с украинской стороной. Очередной раунд «газовых» переговоров между двумя странами должен состояться до конца месяца.