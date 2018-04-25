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В Приморском крае установили административную ответственность за выход и выезд на лед
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В Приморском крае установили административную ответственность за выход и выезд на лед 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду внесли изменения в краевой закон об административных правонарушениях, установив ответственность за выход и выезд на лед в зимнее время, сообщил ТАСС председатель комитета по региональной политике и законности Заксобрания Джамбулат Текиев.
По информации регионального ГУ МЧС, на протяжении многих лет в регионе фиксируются случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи. По словам главного госинспектора по маломерным судам ГИМС МЧС по Приморскому краю Леонида Маковецкого, большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на лед. Кроме того, весной и осенью, во время ледостава и ледохода, многие жители края регулярно игнорируют рекомендации ведомства не выходить на тонкий лед.
"Запрет на выезд существовал всегда, запрет на выход был во время неустойчивой погоды. Однако все это время не было предусмотрено никакой ответственности за нарушение этих запретов. Сегодня мы по инициативе прокуратуры исправили это и ввели штрафы за нарушение запретов", — рассказал Текиев.
Выход на лед водных объектов в период запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей. Выезд на лед автотранспорта вне зависимости от периода и состояния льда грозит нарушителям предупреждением или штрафом от 1 до 3 тыс. рублей для граждан, от 3 до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.
Проект закон приняли в первом чтении в декабре 2017 года, и ко второму чтению предложили несколько поправок. Одна из них исключает из закона норму об ответственности за купание в зимнее время. Приняты также предложения комитета по региональной политике и законности, в том числе об уменьшении размера штрафа за выход на лед.
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