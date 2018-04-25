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Приморские депутаты поддержали проект федерального закона о новых преференциях для резидентов СПВ и ТОРов
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Приморские депутаты поддержали проект федерального закона о новых преференциях для резидентов СПВ и ТОРов 

Prim.News 2 часа назад
Документ подготовили в правительстве России.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали проект федерального закона №405568-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 427 Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий совершенствование порядка исчисления и уплаты страховых взносов резидентами ТОСЭР и Свободного порта Владивосток, передает пресс-служба приморского парламента.
Проект данного федерального закона был подготовлен правительством Российской Федерации во исполнение поручений президента России Владимира Путина.
Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян: «Федеральный законопроект направлен на обеспечение стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. Он предусматривает, что в течение 10 лет с момента получения статуса резидента ТОР и СПВ к компаниям не будут применяться нормы, которые могут повлечь ухудшение их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов. Помимо этого, законопроект предусматривает пониженные тарифы страховых взносов этим плательщикам в течение 10 лет с момента получения статуса резидента ТОР и резидента свободного порта Владивосток».
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