Константинов: ЯМЭФ показал невероятный интерес иностранцев к Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости Крым . Визит большого количества гостей из-за рубежа на IV Ялтинский международный экономический форум, который прошел в Ялте 19-21 апреля, свидетельствует о желании иностранного бизнеса сотрудничать с Крымом и демонстрирует его негативное отношение к антироссийским санкциям. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов

Англии, Франции, "Форум показал невероятный интерес к Крыму. Мы даже не смогли принять всех желающих. Это были и наши друзья, с которыми мы уже не раз встречались, и новые люди, бизнесмены из многих стран, в том числе США Германии . В подавляющем большинстве это те, которым не нравятся санкции. Они хотели бы скорейшего разрешения всех этих проблем и спокойно заниматься бизнесом", — отметил Константинов.

По его словам, зарубежные предприниматели обеспокоены тем, что в Крыму происходят большие изменения без участия их инвестиций.

"Они едут сюда, потому что понимают: регион, в который вкладывается такой объем средств, по всем законам экономики с большой долей вероятности станет регионом очень быстрого развития. Это очень интересно для любого бизнеса. Это мы вынесли из многочисленных общений с участниками форума", — подчеркнул спикер парламента РК.