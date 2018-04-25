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Константинов: ЯМЭФ показал невероятный интерес иностранцев к Крыму
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Константинов: ЯМЭФ показал невероятный интерес иностранцев к Крыму 

РИА Новости Крым 44 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Визит большого количества гостей из-за рубежа на IV Ялтинский международный экономический форум, который прошел в Ялте 19-21 апреля, свидетельствует о желании иностранного бизнеса сотрудничать с Крымом и демонстрирует его негативное отношение к антироссийским санкциям. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
"Форум показал невероятный интерес к Крыму. Мы даже не смогли принять всех желающих. Это были и наши друзья, с которыми мы уже не раз встречались, и новые люди, бизнесмены из многих стран, в том числе США, Англии, Франции, Германии. В подавляющем большинстве это те, которым не нравятся санкции. Они хотели бы скорейшего разрешения всех этих проблем и спокойно заниматься бизнесом", — отметил Константинов.
По его словам, зарубежные предприниматели обеспокоены тем, что в Крыму происходят большие изменения без участия их инвестиций.
"Они едут сюда, потому что понимают: регион, в который вкладывается такой объем средств, по всем законам экономики с большой долей вероятности станет регионом очень быстрого развития. Это очень интересно для любого бизнеса. Это мы вынесли из многочисленных общений с участниками форума", — подчеркнул спикер парламента РК.
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