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Одного из разработчиков вещества «Новичок» сбила машина
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Одного из разработчиков вещества «Новичок» сбила машина 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Кубанские Новости
Сегодня стало известно, что одного из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» сбила машина. Согласно последней информации, происшествие случилось в минувший вторник в одном из поселков Анапы, передает сайт argumenti.ru.
Речь идет о Владимире Углеве, который после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, дал ряд интервью.
Согласно последней информации источника, разработчик нервно-паралитического вещества переходил дорогу, когда пожилой мужчина за рулем автомобиля не успел затормозить и сбил его. Уточняется, что Углев получил легкие травмы. Врачи отмечают, что его жизни в настоящий момент ничто не угрожает.
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