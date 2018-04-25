Одного из разработчиков вещества «Новичок» сбила машина

Сегодня стало известно, что одного из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» сбила машина. Согласно последней информации, происшествие случилось в минувший вторник в одном из поселков Анапы, передает сайт argumenti.ru.

Согласно последней информации источника, разработчик нервно-паралитического вещества переходил дорогу, когда пожилой мужчина за рулем автомобиля не успел затормозить и сбил его. Уточняется, что Углев получил легкие травмы. Врачи отмечают, что его жизни в настоящий момент ничто не угрожает.