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Глава сельсовета на Ставрополье придумал ЧС для финансовой махинации
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Глава сельсовета на Ставрополье придумал ЧС для финансовой махинации 

АиФ Ставрополье 37 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Главу Солуно-Дмитриевского сельсовета на Ставрополье признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Чтобы заключить контракт на ремонт с конкретным юрлицом, чиновник ввёл режим чрезвычайной ситуации на территории хутора Кунаковского Солуно-Дмитриевского сельсовета. В соответствии с законом, он смог заключить контракт на 42 миллиона рублей без проведения конкурса на выполнение работ.
В дальнейшем оказалось, что режим ЧС был введён незаконно, а сумма контракта намного превышает необходимую для ремонта подъездной дороги к хутору Кунаковскому. Права других организаций и частных лиц, занимающихся дорожным строительством, грубо нарушены из-за отмены конкурсной процедуры.
Суд приговорил главу сельсовета к штрафу в размере 100 тысяч рублей и запретил ему работать в органах муниципальной власти на год.
Ранее STAV.AIF.RU рассказывал об аресте бывшего министра дорожного хозяйства Ставрополья Игоря Васильева и возбуждении уголовного дела за масштабные махинации с конкурсными процедурами.
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