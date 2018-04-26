Глава сельсовета на Ставрополье придумал ЧС для финансовой махинации

Главу Солуно-Дмитриевского сельсовета на Ставрополье признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Чтобы заключить контракт на ремонт с конкретным юрлицом, чиновник ввёл режим чрезвычайной ситуации на территории хутора Кунаковского Солуно-Дмитриевского сельсовета. В соответствии с законом, он смог заключить контракт на 42 миллиона рублей без проведения конкурса на выполнение работ.

В дальнейшем оказалось, что режим ЧС был введён незаконно, а сумма контракта намного превышает необходимую для ремонта подъездной дороги к хутору Кунаковскому. Права других организаций и частных лиц, занимающихся дорожным строительством, грубо нарушены из-за отмены конкурсной процедуры.

Суд приговорил главу сельсовета к штрафу в размере 100 тысяч рублей и запретил ему работать в органах муниципальной власти на год.