Традицию трудовых первомайских демонстраций возродят в Твери

"Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов", — сказал Руденя журналистам по окончании заседания областного правительства.

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