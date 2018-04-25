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«Амурсталь» готовится производить арматуру для строительства моста на Сахалин
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«Амурсталь» готовится производить арматуру для строительства моста на Сахалин 

РИА «ФедералПресс» 19 минут назад
На предприятии «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре к концу года планируется вдвое увеличить выпуск стального проката. Объем продукции хотят поднять с 350 до 700 тысяч тонн ежегодно.
Завод может стать главным поставщиком арматуры при строительстве моста на Сахалин. Его продукция будет соответствовать требованиям нового ГОСТа, вводимого с конца 2018 года, сообщает ИА SakhalinMedia.
Задачу глубокой модернизации производства перед руководством завода поставил новый собственник, выкупивший его чуть больше года назад, ООО «Торэкс — Хабаровск».
«Реконструкция пройдет в несколько этапов, рассказал гендиректор завода Сергей Кузнецов. — Во-первых, увеличение производительности печи, что приведет к повышению производительности стана. Во-вторых, модернизация линии термоупрочнения. В-третьих — модернизация линии упаковки».
Первые две фазы модернизации, рассчитанные до конца 2018 года, обойдутся примерно в два миллиона евро. Это собственные средства инвестора.
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