США опустились в рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ»

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости США опустились на две позиции в ежегодном рейтинге свободы прессы, заняв 45 место, сообщается в отчете международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF).

Авторы рейтинга подчеркнули, что «все больше демократически избранных лидеров» рассматривают медиа не как неотъемлемую часть основ демократии, но как «неприятеля», к которому они открыто выражают антипатию.

"Президент США помог стране опуститься на 45 место тем, что называл прессу «враги американского народа» в серии вербальных атак против журналистов, пытался заблокировать доступ к Белому дому некоторым СМИ, буднично использовал термин «фейк ньюс», — сообщается в отчете. Как отмечается, это уже второе падение страны в рейтинге при президентстве Дональда Трампа

Швеция. Первое и второе места в рейтинге, как и в 2017 году, заняли Норвегия Нидерланды поднялись на третье место в индексе, опустив на четвертое место Финляндию , ранее занимавшую эту позицию.

Наихудшую позицию в рейтинге, 180 место, заняла Северная Корея . Ей предшествуют на 179 месте Эритрея Туркменистан на 178 позиции. При этом Южная Корея, в сравнении с 2017 годом, поднялась с 63 на 43 позицию.

Большинство значительных падений в рейтинге произошли в европейском регионе. В связи с убийством мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, Мальта опустилась с 47 места на 65. Кроме того, с 66 позиции на 76 переместилась Сербия , с 17 на 27 место опустилась Словакия Чехия опустилась с 23 на 34 место.

Существенно с 89 на 98 место опустилась в рейтинге Киргизия . Авторы индекса свободы прессы связали падение с «притеснением прессы» и «очень высокими штрафами».

Россия снова сохранила позицию в рейтинге, заняв 148 место, как в 2017 и 2016 годах.

Отчет RSF публикуется ежегодно с 2002 года. Оценка свободы прессы производится согласно условному показателю, формирующемуся на основе ответов экспертов по всему миру на вопросы анкеты и количества актов жестокости и насилия в отношении журналистов за рассматриваемый период. Всего рассматривается положение прессы в 180 странах.