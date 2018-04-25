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На выставке ExpoElectronica 2018 приняли участие компании Зеленограда
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На выставке ExpoElectronica 2018 приняли участие компании Зеленограда 

Управа района Старое Крюково 17 минут назад
Фото: Управа района Старое Крюково
17 апреля 2018 года открылась выставка, в которой приняли участие компании кластера «Техноюнити»: ПАО «Микрон», АО НПЦ «ЭЛВИС», АО «НИИМЭ», АО «ПКК Миландр» и другие.
Деловая программа выставки открылась в Конференц-зале №1 пленарной дискуссией по вопросам диверсификации производства. Послушать и поучаствовать в обсуждении решили более 200 человек.
Генеральный директор КП «Корпорация развития Зеленограда» Зайцев Владимир Владимирович выступил с темой «Ориентация на глобальные рынки». Чтобы наши компании стали конкурентными — необходимо ориентироваться на глобальные рынки, конкурировать с зарубежными производителями. Ключевым должно быть ориентирование на потребительские тренды. Для выхода на рынки у наших компаний есть компетенции: отечественная физико-математическая школа и программирование, сильная господдержка проектов, имеющих коммерческий потенциал, экспортный опыт. Из слабостей: проблемы с соответствием международным стандартам производства, обслуживания и качества. «Для выхода на глобальные рынки есть все меры поддержки, нужно развиваться сегодня, иначе завтра будет поздно», — подчеркнул Зайцев.
Также, среди спикеров был Михаил Ильич Павлюк, генеральный директор АО «ПКК Миландр», с темой выступления: «Гражданский рынок: было, есть, будет». Он рассказал о пути его компании к коммерческому успеху, какие трудности ей встретились. Одна из проблем гражданского рынка микроэлектроники — трудно закрепиться новым игрокам. У них есть два пути развития: либо они следуют стандартам отрасли, но это укрепляет позиции создателя стандартов, либо создают свои, но это уже менее интересно потребителям, так как требует изменений в производстве.
Затем, АО НПЦ «ЭЛВИС» провела семинар на тему «Процессоры „Мультикор“: от космических аппаратов до систем искусственного интеллекта».
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