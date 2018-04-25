Министр транспорта РФ проверит, как строится новая ВПП в аэропорту Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ , 25 апреля. / ТАСС /. Министр транспорта РФ Максим Соколов проинспектирует ход строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Международном аэропорту «Байкал», осмотрит площадку в Улан-Удэ, где по поручению президента РФ должен быть построен третий мост через реку Уда, и строящуюся автодорогу до Байкала и Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Бурятии.

"28 апреля в республику с рабочим визитом по приглашению главы Бурятии Алексея Цыденова прилетит министр транспорта России Максим Соколов. Он проверит ход реконструкции аэропорта «Байкал», площадку для строительства третьего моста в Улан-Удэ, а также участок трассы Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян", — сообщили в пресс-службе.

Новая ВПП Поездка министра в Бурятию начнется с осмотра аэродромного комплекса в воздушной гавани Улан-Удэ.

В августе 2016 года там началась его реконструкция, строительство новой ВПП. Обновленная инфраструктура аэропорта, считают местные власти, положительно скажется на развитии туризма в Бурятии: в последние годы республику посещают до 1 млн гостей из регионов России и зарубежных стран.

В апреле 2017 года Соколов после осмотра объекта констатировал отставание от графика на три месяца, позже строители заявили о том, что отставание устранено. В декабре 2017 года в Главном управлении строительства дорог и аэродромов Минобороны России (генподрядчика проекта) сообщили ТАСС, что реконструкцию ВПП завершится в срок, к середине 2018 года.

Новая взлетно-посадочная полоса обойдется в 3,9 млрд рублей, ее длина составит 3,4 км, ширина — 45 м, она будет способна принимать все типы воздушных судов, включая многотонные Boeing и тяжеловесные самолеты типа Ан-124 «Руслан».

Кроме того, по данным пресс-службы, Соколов вместе с новым собственником аэропорта Романом Троценко (в 2017 году объект был продан прежним собственником ГК «Метрополь») примет участие в церемонии закладки первого камня строительства нового терминала аэровокзального комплекса.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Его ежегодный пассажиропоток составляет около 300 тыс. человек. Одним из преимуществ воздушной гавани в Улан-Удэ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско— Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорт получил право принимать самолеты иностранных авиакомпаний, следующих транзитом через Бурятию.

Третий мост через Уду В Улан-Удэ министр транспорта РФ также осмотрит площадку, где планируется строительство моста через реку Уда, в створе улиц 3-я Транспортная и Сахьяновой.

Вопрос о строительстве моста на большой пресс-конференции президента, 14 декабря 2017 года, подняла журналистка из республики. Позже стало известно, что вопрос возведения объекта поручил проработать правительству РФ президент Владимир Путин — соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Улан-Удэ расположен на двух берегах реки Уды и связь между право— и левобережьем сейчас осуществляется по двум мостам, в створе улиц Балтахинова — Бабушкина и проспекта Автомобилистов с расстоянием между ними порядка 4,5 км. Планируемый мост будет расположен между двумя существующими мостами. По предварительным данным, длина конструкции составит 220 метров, на нем будет организовано четырехполосное движение транспорта. Ориентировочная стоимость проекта — 5,5 млрд рублей.

Как сообщили в правительстве региона, в мае 2018 года по итогам конкурса будет определен проектировщик, который разработает проектно-сметную документацию моста.

Дорога с юга на север

Третьим проектом, с реализацией которого ознакомится Соколов в Бурятии, станет автомобильная дорога Улан-Удэ -Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян. «Министр транспорта РФ отправится в Баргузинский район, где ознакомится с ходом реконструкции участка 230-254 км этой трассы», — уточнили в пресс-службе.

Ремонт автотрассы общей протяженностью около 550 км начался в 2003 году. В проект уже вложено свыше 5 млрд рублей. Частично трасса проходит по побережью озера Байкал, вблизи Баргузинского заповедника, по местам курортного лечения и туризма. Уже построено 236 км дороги и создан мост через реку Баргузин.

Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщал ТАС, что общая стоимость реконструкции автомобильной дороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян протяженностью около 550 км превысит 40 млрд рублей.

В этом году на реконструкцию 24-километрового участка дороги из федерального бюджета выделено 600 млн рублей. Для того, чтобы закончить участок до Баргузина, необходимо еще 812 млн рублей.

Реконструкция дороги является одним из важнейших проектов в сфере дорожного хозяйства республики. Трасса обеспечит автомобильное сообщение между центром Бурятии и Байкало-Амурской магистралью.