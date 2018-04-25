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Как сделать город чистым? Одними субботниками порядок вокруг не наведёшь
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Как сделать город чистым? Одними субботниками порядок вокруг не наведёшь 

АиФ — Алтай 23 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Сколько вывезли мусора?
Глава Барнаула Сергей Дугин лично объезжавший город 20 апреля (и поработавший граблями вместе с барнаульцами), говорил о примерно 35 тысячах участников субботника. Позже цифры были скорректированы. По данным мэрии, в пятницу на уборку вышли 47334 человека, в их числе 22285 учащихся, 4207 студентов, 20 842 работника предприятий, организаций города и просто отзывчивых барнаульцев (и не спрашивайте, как их считали: списочно или по головам, — ред.).
Сообща все они очистили от мусора и листвы более 500 тысяч кв.м. скверов и газонов, а также убрали более двух тысяч несанкционированных объявлений с опор линий электропередач. Непосредственно в день субботника на полигон ТБО было вывезено 336 машин мусора, а в последующие выходные рабочие «Автодорстроя» довезли туда ещё около 500 тонн мусора, собранного горожанами в пятницу. Кроме того, дорожники в эти два дня «освободили» краевую столицу от более чем 350 тонн песка и пыли: они образовались в результате чистки придорожных лотков вакуумно-подметальной техники.
Чего не надо делать?
Внёс свою лепту в «загрузку» полигона ТБО и «Горэлектротранс». Его работники с начала месячника санитарной очистки взялись за приборку трамвайных путей. Ежедневно выгребая накопившиеся за зиму грязь и мусор примерно на 120 километрах, ко дню субботника они «утилизировали» более 150 кубометров мусора. Заодно работники МУП моют и при необходимости красят ограждения остановочных площадок. К слову сказать, силами разных учреждений одним ударно-трудовым днём удалось привести в надлежащий порядок 120 остановочных павильонов.
Также подчитано, что во время общегородского субботника управляющие и мусоровывозящие компании зачистили, отремонтировали и покрасили 73 контейнера и 54 контейнерные площадки. И минус двадцать три несанкционированные свалки — это тоже результативность «пятнично— субботней» акции.
Но можно обойтись без буквальных «единиц измерения»: стало в городе дышать легче, стало вокруг чище — субботник удался. К сожалению, в Барнауле немало мест, куда не ступали люди с граблями и мётлами, и чем ближе к окраинам, тем они заметней. Да и пятьдесят тысяч участников субботника для города, где проживает без малого семьсот тысяч человек, не «выдающаяся» цифра (даже если ещё несколько сотен барнаульцев внесли свой вклад в уборку в один из «чистых четвергов»). Но важней, наверное, чтобы «уклонисты» не продолжали засорять окружающую среду, не портили результат труда участников субботника и сотен дворников, которые в будничном режиме заботятся о чистоте.
Кстати
С начала общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Алтайском крае убрано 90 свалок из 179, отмеченных на сайте kartasvalok.ru.
По словам регионального координатора проекта Алексея Грибкова, на данный момент крупнейшей свалкой, ликвидированной после появления информации на сайте, стали залежи отходов деревообработки на территории 40 тыс. кв. м в Каменском районе.
Отдельной проблемой «фронтовики» видят т. н. дома-свалки, образовавшиеся в городах в результате реализации программы переселения из ветхого жилья, где не закладывались средства на снос расселённых домов. В частности, на вышеупомянутом сайте есть информация о десятках брошенных аварийных домов в Бийске. Заметим, что в этом городе месячник по благоустройству и санитарной очистке объявлен с 16 апреля по 16 мая.
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