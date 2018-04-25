На новую ночлежку для бездомных в Костроме собрали половину суммы

Близится к концу сбор средств на строительство теплого ночлежного дома для жителей костромской ночлежки. Он проходит на платформе Планета.ру, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Сейчас постояльцы ночлежки живут в вагончиках. На начало строительства, закладку фундамента, требуется 350 тысяч рублей. На данный момент почти половина собрана — более 142 тысяч рублей. Общая площадь нового дома составит 700 квадратных метров.

Сейчас важно объединить усилия всех неравнодушных людей, чтобы закрыть этот сбор и приступить к работам. Участником доброго дела можете стать и вы.

Идея проекта — построить капитальное строение, специально предназначенное для проживания и организации быта постояльцев с жилыми помещениями, столовой и актовым залом для психологической поддержки. Полноценный дом поможет людям забыть про жизнь на улице и полноценно вернуться к обществу.

После устройства фундамента строительство будут вести силами недорогих подрядчиков и за счет собранных от благотворительности денег.