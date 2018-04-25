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Могерини призвала Россию и Иран оказать давление на Сирию
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Могерини призвала Россию и Иран оказать давление на Сирию 

Газета.Ru 23 минуты назад
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что, по мнению Евросоюза, Россия и Иран должны оказать давление на власти Сирии, чтобы Дамаск сел за стол переговоров под эгидой ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Нам нужно, чтобы Россия и Иран оказали давление на Дамаск, чтобы он согласился сесть за стол (переговоров — "Газета.Ru")", — отметила Могерини.
Ранее сообщалось, что страны «большой семерки» в совместном заявлении назвали неприемлемыми действия России в Сирии. Также ранее сообщалось, что Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию, чтобы не остаться без военной поддержки США.
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