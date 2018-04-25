На Дону заработал перспективный мясоперерабатывающий комплекс

В эксплуатацию введено современное предприятие по убою скота и переработке мяса. За смену комплекс может обработать 160 свиней или 64 коровы, либо 300 овец. В перспективе мощности предприятия планируется довести до одной тысячи голов скота и птицы в сутки. Комплекс будет выпускать широкий ассортимент колбасной и мясной продукции. Реализовываться она будет в Москве Ростовской области и в регионах Поволжья. Стоимость инвестиционного проекта составила более 250 миллионов рублей.

Напомним, что строительство мясоперерабатывающего комплекса «Восток» началось два года назад. В голой степи, где не было дороги, водопровода, электричества и газа, началась капитальная стройка. Многие местные жители даже не верили, что проект будет реализован. Однако зря. В прошлом году «Восток» вошел в число 100 инвестиционных проектов губернатора Ростовской области.

— При поддержке регионального правительства удалось решить многие острые вопросы. Прежде всего, обеспечить подключение предприятия к электросети и другим коммуникациям, — рассказывает автор проекта Зинаида Карпенко.

Кроме того, предприятие получило льготы в виде субсидирования затрат на выплату процентов по инвестиционному кредиту. В 2017 году за счет средств областного и федерального бюджетов было выделено 2,43 миллиона рублей, план на нынешний год — свыше трех миллионов. После вывода мясоперерабатывающего комплекса на полную мощность объем налоговых отчислений в региональную казну составит 14 миллионов рублей в год.

— Сегодня настоящий праздник не только для работников предприятия, но и для жителей Ремонтненского района, соседних территорий и области в целом, — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Новое предприятие будет способствовать устойчивому развитию восточных территорий области, где традиционно занимаются мясным скотоводством. По данным регионального минсельхозпрода, именно здесь сосредоточено более 220 тысяч голов крупного рогатого скота, — это составляет 67 процентов всего стада крупного рогатого скота, имеющегося в области.

— Обеспечение сырьем нового мясокомбината будет осуществляться животноводческими хозяйствами восточных районов, в том числе в рамках создания регионального мясного кластера, — сообщил Константин Рачаловский.

Министр отметил, что для создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличения объемов производства говядины, свинины и баранины область располагает всеми необходимыми ресурсами: естественными пастбищами площадью 2,5 миллиона гектаров, племенным материалом и рядом перспективных наработок. Способствовать развитию мясного животноводства призваны и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые должны привлечь к поставкам сырья не только фермеров, но и владельцев индивидуальных подсобных хозяйств. Для этого с 2012 года в области применяется механизм стимулирования развития мясного скотоводства в малых формах хозяйствования путем грантовой поддержки. Такие примеры взаимодействия фермеров и перерабатывающих предприятий уже есть в Песчанокопском, Каменском, Орловском и других районах.

— Необходимо создание кооперативов, где главная роль принадлежит перерабатывающему предприятию — производителю конечного продукта, реализуемого в торговых сетях, — подчеркнул Константин Рачаловский. — У перерабатывающих предприятий есть кадровый потенциал, выстроена логистика и проработан маркетинг. А фермеры будут заниматься своим делом — выращиванием и поставкой сырья. Уже в этом году будет создан центр компетенций АПК для поддержки таких кооперативов.