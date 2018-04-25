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Новым главой Агентства нацбезопасности США стал разработчик «цифровых вооружений»
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Новым главой Агентства нацбезопасности США стал разработчик «цифровых вооружений» 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кандидатура была единогласно утверждена Сенатом Соединенных Штатов.
Пост главы Агентства национальной безопасности США занял 54-летний генерал-лейтенант Пол Накасоне. Кандидатура была единогласно утверждена сенатом Соединенных Штатов.
Помимо этого, Накасоне также возглавил киберкомандование американских вооруженных сил. Ранее он занимался в подразделении разработкой «цифровых вооружений» — спецпрограмм, нацеленных на выведение из строя телефонов и иных средств связи террористов.
Накасоне участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане и придерживается антироссийских взглядов. Во время расследования «российских кибератак» на США, Накасоне заявлял, что Вашингтон поступил в данной ситуации слишком мягко для того, чтобы повлиять на Москву.
Между тем, ранее комитет по разведке палаты представителей США завершил расследование дела о «вмешательстве России» в выборы американского президента, прояснившее меры, «которые Россия принимает в Штатах».
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