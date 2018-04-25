В Пятигорске перекроют дороги для проведения полумарафона

Движение транспорта в Пятигорске ограничат для проведения полумарафона 30 апреля и 1 мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Второй забег курортной серии KAVKAZ.RUN соберёт на улицах Пятигорска 1 500 спортсменов со всей России . Чтобы обеспечить безопасность участников и болельщиков, городская администрация перекроет часть улиц и изменит маршруты общественного транспорта.

30 апреля с 14:30 до конца мероприятия будут закрыты следующие участки дорог:

улица Козлова от проспекта Калинина до улицы Лермонтова;улица Лермонтова от Козлова до бульвара Гагарина;бульвар Гагарина от Лермонтова до улицы Академика Павлова.

1 мая с 6:30 до завершения забегов перекроют:

улицу Козлова от проспекта Калинина до улицы Дзержинского;улицу Дзержинского от Козлова до проспекта Кирова;проспект Кирова от Дзержинского до улицы Красноармейской;улицу Красноармейскую от улицы Карла Маркса до бульвара Гагарина (бегут до озера Провал по нижней части бульвара Гагарина);кольцевую дорогу вокруг горы Машук по маршруту «Бульвар Гагарина — озеро Провал — Комсомольская поляна — Место дуэли Лермонтова — Поляна песен — Ворота Солнца — Бульвар Гагарина»;улицу Лермонтова (нечетную сторону) от бульвара Гагарина до Карла Маркса;улицу Лермонтова (четную сторону) от Карла Маркса до Дзержинского;улицу Машукскую от Лермонтова (по нечетной стороне) до улицы Академика Павлова;улицу Академика Павлова от бульвара Гагарина до Карла Маркса;улицу Карла Маркса от Академика Павлова до проспекта Кирова.

Городская администрация рекомендует автомобилистам заранее продумать маршрут движения во время проведения полумарафона.